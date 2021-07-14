علي الحجار في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة

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تنظم مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر حفلًا موسيقيًا للفنان الكبير على الحجار، الجمعة المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

يُعد الفنان على الحجار من أبرز الأصوات المصرية التي ظهرت على الساحة الفنية المصرية منذ السبعينيات، وله العديد من الأغنيات الناجحة، بالإضافة إلى عدد من التجارب التمثيلية، كما تميز الحجار في غناء تترات أشهر المسلسلات المصرية.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف مهرجان سنوي مميز يقيمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ويحرص فيه على استضافة عدد من النجوم والأسماء الغنائية الشابة، وإقامة فعاليات تثقيفية وفنية تتنوع ما بين السينما والموسيقى والمسرح.