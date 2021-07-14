أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة تهنئ 4 مبدعين مصريين لتكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي -
حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتحذير من أمطار تصل لحد السيول هذا الأسبوع -
مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه .. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات (تفاصيل التقديم) -
غلق 6 مراكز دروس خصوصية في كفر الشيخ -
وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى البنتاجون -
إيران: اتهامات بريطانيا حول حادث السفينة الإسرائيلية يثير التوتر ولا يخدم أحدا -
أحمد سعد مع أنغام ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع خلال يوليو على أنغامي -
أمين الأولمبية المصرية: يد مصر حققت أفضل إنجاز بـ طوكيو 2020 -
جرانيت شاكا سيمدد عقده مع أرسنال. -
إيقاف حياتو الرئيس المؤقت السابق للفيفا لمدة عام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

علي الحجار في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة

Print
علي الحجار في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة علي الحجار في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة

لاقتراحات اماكن الخروج

تنظم مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر حفلًا موسيقيًا للفنان الكبير على الحجار، الجمعة المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

يُعد الفنان على الحجار من أبرز الأصوات المصرية التي ظهرت على الساحة الفنية المصرية منذ السبعينيات، وله العديد من الأغنيات الناجحة، بالإضافة إلى عدد من التجارب التمثيلية، كما تميز الحجار في غناء تترات أشهر المسلسلات المصرية.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف مهرجان سنوي مميز يقيمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ويحرص فيه على استضافة عدد من النجوم والأسماء الغنائية الشابة، وإقامة فعاليات تثقيفية وفنية تتنوع ما بين السينما والموسيقى والمسرح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة تهنئ 4 مبدعين مصريين لتكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي

وزيرة الثقافة تهنئ 4 مبدعين مصريين لتكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي

حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتحذير من أمطار تصل لحد السيول هذا الأسبوع

حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتحذير من أمطار تصل لحد السيول هذا الأسبوع

مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه .. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات (تفاصيل التقديم)

مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه .. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات (تفاصيل التقديم)

غلق 6 مراكز دروس خصوصية في كفر الشيخ

غلق 6 مراكز دروس خصوصية في كفر الشيخ