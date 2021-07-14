الأمم المتحدة تسمح لزعماء العالم بإرسال خطابات مصورة خلال الجمعية العامة

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اوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على السماح مجددا لزعماء العالم بإرسال خطاباتهم مسجلة بالفيديو بدلا من السفر إلى نيويورك في سبتمبر أيلول لحضور التجمع السنوي رفيع المستوى في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويتخذ التجمع السنوي هذا العام، المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر، شكلا يجمع بين إلقاء الخطابات شخصيا وبث كلمات مصورة بالفيديو مع تفاوت معدلات التطعيم في العالم وفي ظل المخاوف التي يثيرها انتشار سلالات لفيروس كورونا.

وقال دبلوماسيون إن شكل الاجتماعات بالنسبة لزعماء العالم الذين سيحضرون بأنفسهم ما زال قيد النقاش، ويجري التركيز بشكل خاص على حجم الوفود التي سيُسمح لها بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك وقاعة الجمعية العامة.

وتم الترويج لاجتماعات العام الماضي على أنها ستكون أسبوعا من الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية، لكن الزعماء أرسلوا بدلا من ذلك مقاطع فيديو مسجلة مسبقا أو تركوا لسفرائهم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلقاء الخطابات بسبب الجائحة.