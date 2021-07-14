مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح ندوة "دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية"

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عبر البث المباشر.. بحضور إعلاميين ومهتمين بالشأن الاجتماعي وبعض قيادات الفرع

افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الأربعاء، ندوة "دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية بين الواقع والمأمول"، التي تُقام عبر البث المباشر، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بحضور مجموعة من الإعلاميين والمهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي، وبعض قيادات الفرع.

وتناولت الندوة التي استمرت ساعتين محاور عدة، أبرزها "دور القطاع الخاص في تنمية موارد الجمعيات، والعوائق التي تسهم في التقليل من التفاعل بين هذين القطاعين، وإمكانية إيجاد آلية واضحة للعمل بين القطاع الخاص والقطاع الثالث، ودعم القطاع الخاص من أجل تفعيل مسؤوليته الاجتماعية".

وذكر الدكتور الحربي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الهدف الأساسي من تنظيم الندوة يتلخص في استعراض أوجه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ومجالاته، وطرح بعض الآراء عن كيفية تطوير هذا التعاون، ومناقشة أبرز التحديات، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة في البرامج المجتمعية التي لقيت أصداء إيجابية بين القطاعين.