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"الجوازات" تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة

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"الجوازات" تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة "الجوازات" تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة
في جميع إداراتها في مناطق ومحافظات

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالسعودية ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة، تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ فتستقبل وتنهى إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، سواء للمواطنين أو المقيمين، التي لا يمكن تأجيلها، ويتم إنجازها في جميع إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات السعودية.

وبيَّنت الجوازات أنه يستمر تسليم جوازات السفر السعودية الصادرة والمجددة من منصة "أبشر" عن طريق العنوان الوطني "سبل"، أو من خلال مراجعة إدارات جوازات المناطق والمحافظات في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أهمية الاستفادة من خدمة "تواصل" التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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