محافظ جنوب سيناء يوزع عددًا من الأجهزة الكهربائية على المتزوجات حديثًا

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شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف، السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، توزيع عدد من الاجهزة الكهربائية ( ثلاجة وسخان ومروحة ) لـ 15 فتاة تم عقد قرانها مؤخرًا.

كما تم تقديم (غسالة وخلاط) لـ6 سيدات متزوجات حديثا، كما وعد العرائس بمرحلة الخطوبة بتقديم اجهزة مماثلة فور عقد قرانهم، وهنأ الجميع بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنى لهم حياة سعيدة.