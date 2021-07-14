أخبار عاجلة

متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها -
على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين -
استشاري: مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر لا يحتاج إلى مكملات غذائية -
محافظ القاهرة يطالب بالبت في شكاوى المواطنين لرفع كفاءة الشوارع -
ضبط 780 كيلو أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية -
محافظ القاهرة: إنشاء منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة -
فاوتشي يحذر من تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة -
بايدن يوجه رسالة للمتخوفين من سلالة «دلتا» -
الرئيس الزامبي يقرر نشر قوات من الجيش لـ«مواجهة العنف قبل الانتخابات» -
بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ جنوب سيناء يوزع عددًا من الأجهزة الكهربائية على المتزوجات حديثًا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف، السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، توزيع عدد من الاجهزة الكهربائية ( ثلاجة وسخان ومروحة ) لـ 15 فتاة تم عقد قرانها مؤخرًا.

كما تم تقديم (غسالة وخلاط) لـ6 سيدات متزوجات حديثا، كما وعد العرائس بمرحلة الخطوبة بتقديم اجهزة مماثلة فور عقد قرانهم، وهنأ الجميع بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنى لهم حياة سعيدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية»

المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية»

سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء

سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء

رئيس الوزراء يتجول بشوارع بقرية دراجيل بالمنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»

رئيس الوزراء يتجول بشوارع بقرية دراجيل بالمنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس