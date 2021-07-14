سكان «الشروق» يشتكون من انقطاع المياه ويقترحون تبني إنشاء محطة خاصة بالمدينة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تكرار شكواهم من استمرار انقطاع المياه على فترات متفاوتة بسبب كسر ماسورة محطة المياه المغذية بالعاشر من رمضان، اقترح أهالي وسكان مدينة الشروق بضرورة تبني فكرة إنشاء محطة خاصة بالمدينة.

وفعَّل الأهالي «هاشتاج» على موقع «فيسبوك» وعلى الصفحة الرسمية لجهاز مدينة الشروق على «فيسبوك»، للمطالبة بإنشاء محطة مياه خاصة بمدينة الشروق وذلك نتيجة انقطاع المياه عن المدينة من الساعة 7 صباحا دون تنويه عن ذلك، حيث نوَّه الجهاز بانقطاع المياه على صفحته على «فيسبوك» بعد انقطاعها، مشيرا إلى أن السبب كسر ماسورة المياه المغذية من العاشر من رمضان.

وتداول سكان مدينة «الشروق» الحديث على «جروب المدينة» بأنها ليست المرة الأولى، وقال الكثير منهم: «نرجو أن يتسع صدركم بالرحب لمساعدتنا في المحنة الكبيرة التي تواجه أهالي وسكان مدينة الشروق ونحن جميعا في خدمة وطننا الغالي مصر، لكن ما حدث اليوم 14 يوليو 2021 من انقطاع المياه فجأة بدون تنبيه الأهالي أو توفير بديل يعد مشكلة كبيرة، نظرا لوجود أطفال لا يتفهمون ذلك، وتقدم الكثير بشكاوى لجهاز المدينة، وكان الرد انقطاع الماسورة المغذية للمياه العاشر من رمضان«.

وأضاف البعض الآخر: «نرجو من سيادتكم وضع طلب أهالي الشروق محل اهتمامكم وعمل محطة خاصة بالمدينة، مثلها مثل باقي المدن الجديدة الأخرى، نظرا لتكرار انكسار ماسورة المياه المغذية من العاشر».