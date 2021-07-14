أخبار عاجلة

متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها -
على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين -
استشاري: مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر لا يحتاج إلى مكملات غذائية -
محافظ القاهرة يطالب بالبت في شكاوى المواطنين لرفع كفاءة الشوارع -
ضبط 780 كيلو أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية -
محافظ القاهرة: إنشاء منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة -
فاوتشي يحذر من تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة -
بايدن يوجه رسالة للمتخوفين من سلالة «دلتا» -
الرئيس الزامبي يقرر نشر قوات من الجيش لـ«مواجهة العنف قبل الانتخابات» -
بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سكان «الشروق» يشتكون من انقطاع المياه ويقترحون تبني إنشاء محطة خاصة بالمدينة

Print
سكان «الشروق» يشتكون من انقطاع المياه ويقترحون تبني إنشاء محطة خاصة بالمدينة سكان «الشروق» يشتكون من انقطاع المياه ويقترحون تبني إنشاء محطة خاصة بالمدينة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تكرار شكواهم من استمرار انقطاع المياه على فترات متفاوتة بسبب كسر ماسورة محطة المياه المغذية بالعاشر من رمضان، اقترح أهالي وسكان مدينة الشروق بضرورة تبني فكرة إنشاء محطة خاصة بالمدينة.

وفعَّل الأهالي «هاشتاج» على موقع «فيسبوك» وعلى الصفحة الرسمية لجهاز مدينة الشروق على «فيسبوك»، للمطالبة بإنشاء محطة مياه خاصة بمدينة الشروق وذلك نتيجة انقطاع المياه عن المدينة من الساعة 7 صباحا دون تنويه عن ذلك، حيث نوَّه الجهاز بانقطاع المياه على صفحته على «فيسبوك» بعد انقطاعها، مشيرا إلى أن السبب كسر ماسورة المياه المغذية من العاشر من رمضان.

وتداول سكان مدينة «الشروق» الحديث على «جروب المدينة» بأنها ليست المرة الأولى، وقال الكثير منهم: «نرجو أن يتسع صدركم بالرحب لمساعدتنا في المحنة الكبيرة التي تواجه أهالي وسكان مدينة الشروق ونحن جميعا في خدمة وطننا الغالي ، لكن ما حدث اليوم 14 يوليو 2021 من انقطاع المياه فجأة بدون تنبيه الأهالي أو توفير بديل يعد مشكلة كبيرة، نظرا لوجود أطفال لا يتفهمون ذلك، وتقدم الكثير بشكاوى لجهاز المدينة، وكان الرد انقطاع الماسورة المغذية للمياه العاشر من رمضان«.

وأضاف البعض الآخر: «نرجو من سيادتكم وضع طلب أهالي الشروق محل اهتمامكم وعمل محطة خاصة بالمدينة، مثلها مثل باقي المدن الجديدة الأخرى، نظرا لتكرار انكسار ماسورة المياه المغذية من العاشر».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)