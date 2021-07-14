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محافظ قنا يلتقي بالمستفيدين من المعرض الدائم لمنتجات الشباب للاستماع لمقترحاتهم

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التقي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالشباب المستفيدين من محالّ المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة المحطة، لمناقشة القيمة الإيجارية الجديدة، والاستماع إلى عدد من المقترحات التي من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان ،و عدد من مسئولي الشؤون المالية والإدارية والقانونية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

محافظ قنا واجتماع العارضبن بالمعرض الدايم
محافظ قنا واجتماع العارضبن بالمعرض الدايم

أكد محافظ قنا خلال الإجتماع أن المحافظة انتهجت مؤخرًا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لديها، لذلك تم مد فترة التعاقد لمدة عامين إضافيين حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم، ومراعاةً لظروف بعض شاغلي محالّ المعرض من الشباب، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية الحالية للمحلات لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية لموقع المكان.

محافظ قنا واجتماع العارضبن بالمعرض الدايم
محافظ قنا واجتماع العارضبن بالمعرض الدايم

وااستمع الداودي خلال اللقاء إلى عدد من المقترحات التي قدمها شاغلي المحالّ التي تعزز من حركة البيع والشراء بالمعرض والتي وعد بدراستها وإمكانية تنفيذها مع الجهات المعنية، واعدا إياهم بعمل زيارة ميدانية للوقوف على الاحتياجات الفعلية التي يتطلبها المبني، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها.

المصرى اليوم

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