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المهاجر محمد كمال يروي قصة سفره لأستراليا والصعوبات التي واجهها

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المهاجر محمد كمال يروي قصة سفره لأستراليا والصعوبات التي واجهها المهاجر محمد كمال يروي قصة سفره لأستراليا والصعوبات التي واجهها

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كشف المهاجر المصري محمد كمال، والذي يعمل في مجال الصيدلة، إنه هاجر عام 2017 عبر برنامج هجرة الكفاءات، الذي تسعى أستراليا عن طريقه إلى جذب العديد من الأشخاص ذوي المهن التي تعاني من نقص كبير مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرهم.

وأوضح «كمال»، في تصريحات صحفية أنه واجه خلال مشوار الهجرة عدة تحديات ووقع ببعض الأخطاء بسبب قلة المعلومات الموثوقة والمتوفرة عن أستراليا آنذاك، من خطوات الهجرة والأوراق المطلوبة والمعيشة والاستقرار خاصة بالنسبة لشخص ذي خلفية عربية.

وتابع، «أنه بسبب قلة المعلومات قرر مشاركة تجربته في الهجرة إلى أستراليا عبر منصة يوتيوب لتقديم الدعم والمساعدة للشباب الراغبين في الهجرة شارحاً الخطوات الصحيحة وكيفية اختيار البرنامج المناسب للهجرة طبقا لظروف كل شخص، والذي عادة ما يتخلله اختبار اللغة الإنجليزية والمعادلة المهنية وفتح ملف الهجرة وتقديم الأوراق والشهادات الرسمية الخاصة بالخبرة وغيرها».

وأضاف، أنه لم يكتف بمشاركة خطواته في الهجرة فقط بل مناقشة عدة مواضيع اجتماعية واقتصادية ونفسية تهم المهاجرين من الدول العربية من خلال تجربته الشخصية في المعيشة في أكبر مدينتين في أستراليا (سيدني وملبورن).

المصرى اليوم

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