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وافقت إدارة نادي الترسانة على طلب مسؤولي الزمالك، بنقل تدريبات الفريق الأول بالنادي إلى ستاد حسن الشاذلي بمقر الشواكيش؛ نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتقدم الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بالشكر إلى إدارة الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد، وأعضاء المجلس، واللواء محمد مصطفى المدير التنفيذي للنادي، على الترحاب وقبولهم طلب الزمالك.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد الجمعة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.