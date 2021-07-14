موعد أولمبياد طوكيو 2021

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من المقرر أن تنطلق فاعليات أولمبياد طوكيو 2021 بالعاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس «الشهر المقبل».

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وكذلك بين الدول الأفريقية حيث تتوجه البعثة المصرية إلى طوكيو بـ134 لاعبا ولاعبة، بينما كانت أكبر بعثة للفراعنة سابقاً فى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتى شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

وتتجه الأنظار نحو المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدرب شوقي غريب والذي يتواجد ضمن مجموعة صعبة للغاية تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا وستكون مواعيد مبارياته كالتالي:

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في أوليمبياد طوكيو

وسيتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2021 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم تلفزيونياً عبر شبكة قنوات بين سبورت.