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رئيس جامعة الفيوم يتابع مسابقات اللقاء القمي السابع للطلاب المثاليين بالجامعات

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رئيس جامعة الفيوم يتابع مسابقات اللقاء القمي السابع للطلاب المثاليين بالجامعات رئيس جامعة الفيوم يتابع مسابقات اللقاء القمي السابع للطلاب المثاليين بالجامعات

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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات استكمال عدد من مسابقات اليوم الثالث للقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، الذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٥ يوليو من العام الجاري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢١ بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن القيادة السياسية تولي الشباب اهتمامًا كبيرًا، ولذلك تقوم الجامعات بدور أساسي في بناء شخصية الطلاب، وتحرص جامعة الفيوم على صقل مهارات طلابها، الذين هم قادة الغد وبناة المستقبل، والارتقاء بمهاراتهم وتطوير كفاءاتهم في كل المجالات.

وتابع رئيس الجامعة أنه تم الاستعداد التام لاستضافة اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتم تشكيل اللجان المختصة المنوطة بتنفيذ أهداف ومهام استضافة أهم الطلبة والطالبات المتميزين بالجامعات المصرية المختلفة، في المجال الأكاديمي والثقافي والأخلاقي، بالإضافة إلى المشاركات في الأنشطة المتنوعة والأعمال التطوعية محليا ودوليا.

وأعلن شديد أنه لأول مرة يتم عقد اجتماعات لرؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركتهم على هامش اللقاء القمي السابع للطالب المثاليين، كما سيتم تنظيم رحلة لجميع الطلاب المشاركين في اللقاء لأهم المعالم السياحية والأثرية والبيئية بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى زيارة إحدى قرى المحافظة التي تشملها مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح .

المصرى اليوم

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