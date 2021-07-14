موعد أذان الفجر خامس أيام العشر الأوائل من ذي الحجة

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يصوم العديد من المسلمين في شتى بقاع الأرض وفي مصر صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجه الشهر الأخير في الشهور الهجرية والذي تكون فيه فريضة الحج في اليوم التاسع منه قبل عيد الأضحى بيوم واحد .

ومع حرص الكثيرين على الصيام يكون الحرص على الالتزام الكامل بالصلاة في وقتها وهو الأمر المطلوب من كل مسلم طوال عمره .

ويحرص العديد من الصائمين على البحث عبر مواقع البحث عن موعد صلاة الفجر؟ ويكتبون موعد صلاة الفجر اليوم ، وموعد اذان الفجر .

يحرص الكثير على صيام العشر الأوائل من ذى الحجة ويحرصون دائما على معرفة موعد صلاة وأذان الفجر والمغرب طوال أيام العشر الأوائل من ذى الحجة لما لهذه الأيام من ثواب وفضل عظيم.

ويقدم المصري اليوم موعد صلاة الفجر اليوم الخميس اليوم الخامس من ذو الحجة في مدينة القاهرة ومواقيت الصلاة .



وقت صلاة الفجر 3:16 ص

الشروق ٥:٠١ ص

الظُّهْر١٢:٠٠ م

العَصر٣:٣٦ م

المَغرب٧:٠٠ م

العِشاء٨:٣٢ م