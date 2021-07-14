أخبار عاجلة

متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها -
على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين -
استشاري: مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر لا يحتاج إلى مكملات غذائية -
محافظ القاهرة يطالب بالبت في شكاوى المواطنين لرفع كفاءة الشوارع -
ضبط 780 كيلو أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية -
محافظ القاهرة: إنشاء منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة -
فاوتشي يحذر من تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة -
بايدن يوجه رسالة للمتخوفين من سلالة «دلتا» -
الرئيس الزامبي يقرر نشر قوات من الجيش لـ«مواجهة العنف قبل الانتخابات» -
بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

موعد مباراة منتخب لكرة اليد القادمة

Print
موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد القادمة موعد مباراة منتخب لكرة اليد القادمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق ومحبو كرة اليد منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والتى تنطلق خلال شهر يوليو، بعد تأجيلها لمدة عام لظروف انتشار كورونا.

وأسفرت مراسم القرعة عن تواجد منتخب لليد في المجموعة التي تضم كلا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ووفقاً لنظام الأوليمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويلعب الوطنى لكرة القدم مباريات فى الأوقات التالية وفقا لتوقيت القاهرة

السبت 24 يوليو: مصر والبرتغال الساعة 12.30 ظهراً.

الإثنين 26 يوليو: مصر والدنمارك الساعة 7.15 صباحاً.

الأربعاء 28 يوليو: مصر واليابان الساعة 7.15 صباحاً.

الجمعة 30 يوليو: مصر والسويد الساعة 9.15 صباحاً.

الأحد 1 أغسطس: مصر والبحرين الساعة 4 فجراً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)