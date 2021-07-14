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يترقب عشاق ومحبو كرة اليد منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والتى تنطلق خلال شهر يوليو، بعد تأجيلها لمدة عام لظروف انتشار كورونا.

وأسفرت مراسم القرعة عن تواجد منتخب مصر لليد في المجموعة التي تضم كلا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ووفقاً لنظام الأوليمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويلعب المنتخب الوطنى لكرة القدم مباريات فى الأوقات التالية وفقا لتوقيت القاهرة

السبت 24 يوليو: مصر والبرتغال الساعة 12.30 ظهراً.

الإثنين 26 يوليو: مصر والدنمارك الساعة 7.15 صباحاً.

الأربعاء 28 يوليو: مصر واليابان الساعة 7.15 صباحاً.

الجمعة 30 يوليو: مصر والسويد الساعة 9.15 صباحاً.

الأحد 1 أغسطس: مصر والبحرين الساعة 4 فجراً.