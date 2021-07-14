اللواء التركي: قوة تدخُّل سريع بـ"وادي عرنة" تحسبًا لأي طارئ

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قال: قوات أمن المنشآت تساند "أمن الحج" وتحمي المواقع الحيوية

قال قائد المهام الميدانية لقوات أمن المنشآت، اللواء عبدالرحمن بن ناصر التركي، لـ"سبق" إن كاميرات الرصد والمتابعة التي وُضعت على المركبات المتحركة عبارة عن كاميرات ليلية حرارية ونهارية، تقوم برصد المناطق الوعرة والمرتفعة والمفتوحة، وذلك عن طريق ذراع متحركة تتحكم برفع الكاميرات عاليًا لرصد أي جسم متحرك، إضافة إلى توافُر طائرات درون في القطاعات الأمنية كافة.

وأردف: "إضافة إلى مساندة قوات أمن الحج في مهامها تقوم القوة بحماية المواقع الحيوية، كمحطات الكهرباء وخزانات المياه الاستراتيجية".

وأضاف: "هناك قوة تدخُّل سريع على أهبة الاستعداد، وُضعت في المناطق المفتوحة كوادي عرنة؛ للاستفادة منها -لا قدر الله- في الحالات الطارئة".