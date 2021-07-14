أخبار عاجلة

متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها -
على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين -
استشاري: مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر لا يحتاج إلى مكملات غذائية -
محافظ القاهرة يطالب بالبت في شكاوى المواطنين لرفع كفاءة الشوارع -
ضبط 780 كيلو أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية -
محافظ القاهرة: إنشاء منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة -
فاوتشي يحذر من تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة -
بايدن يوجه رسالة للمتخوفين من سلالة «دلتا» -
الرئيس الزامبي يقرر نشر قوات من الجيش لـ«مواجهة العنف قبل الانتخابات» -
بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اللواء التركي: قوة تدخُّل سريع بـ"وادي عرنة" تحسبًا لأي طارئ

Print
قال: قوات أمن المنشآت تساند "أمن الحج" وتحمي المواقع الحيوية

اللواء التركي: قوة تدخُّل سريع بـ

قال قائد المهام الميدانية لقوات أمن المنشآت، اللواء عبدالرحمن بن ناصر التركي، لـ"سبق" إن كاميرات الرصد والمتابعة التي وُضعت على المركبات المتحركة عبارة عن كاميرات ليلية حرارية ونهارية، تقوم برصد المناطق الوعرة والمرتفعة والمفتوحة، وذلك عن طريق ذراع متحركة تتحكم برفع الكاميرات عاليًا لرصد أي جسم متحرك، إضافة إلى توافُر طائرات درون في القطاعات الأمنية كافة.

وأردف: "إضافة إلى مساندة قوات أمن الحج في مهامها تقوم القوة بحماية المواقع الحيوية، كمحطات الكهرباء وخزانات المياه الاستراتيجية".

وأضاف: "هناك قوة تدخُّل سريع على أهبة الاستعداد، وُضعت في المناطق المفتوحة كوادي عرنة؛ للاستفادة منها -لا قدر الله- في الحالات الطارئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها

متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها

على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين

على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين

"تعارفوا" يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم

"تعارفوا" يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم

"ساما": التمويل السكني يتجاوز 153 ألف عقد خلال النصف الأول لـ2021

"ساما": التمويل السكني يتجاوز 153 ألف عقد خلال النصف الأول لـ2021