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استشاري تخاطب يكشف أسباب تأخر الطفل عن الكلام

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استشاري تخاطب يكشف أسباب تأخر الطفل عن الكلام استشاري تخاطب يكشف أسباب تأخر الطفل عن الكلام

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قالت الدكتورة رشا سامي، استشاري امراض التخاطب، إن الطفل قبل أن يتكلم بمارس العديد من المهارات التي تسمى بـ «مهارات ما قبل الكلام» وتتمثل في تقليد الأصوات والحركات، مشيرة إلى أن الطفل يستطيع نطق اول كلمة بعد مرور عام

ولفتت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاربعاء، إلى أن الأم عليها أن تقلق إذا لم يستطيع الطفل أن ينطق بعد مرور عام ونصف أو عامين، معقبة :«في هذه الحالة يجب اللجوء إلى طبيب تخاطب لإعداد نوع من التدخل»

ولفتت إلى أن أسباب تأخر الكلام لدى الأطفال كثيرة، فقد تكون أسباب مرضية أو بيئية، نتيجة عدم التفاعل مع الطفل بشكل كامل لكي يستطيع الكلام.

المصرى اليوم

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