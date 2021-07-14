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ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس

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مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس

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استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء في دولة تونس لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، وذلك بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وأعرب الجانب التونسى عن عميق شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل والمساندة التي تقدمها المصرية للشعب التونسى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .

المصرى اليوم

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