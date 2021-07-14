شوبير يتقدم ببلاغات ضد 12 شخص من «المتنمرين»

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قدم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 14-7-2021 بلاغات لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضدد عدد من الأشخاص الذين نشروا عبارات عبر حساباته الموثقة تمثل جرائم السب والقذف والتنمر.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للبلاغ الذي قدمه، معلقًا: «تقدمت اليوم ببلاغات لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية من خلال المستشار القانوني الاستاذ مهاب عثمان ضد عدد من الأشخاص المدفوعين الذين نشروا عبارات على حساباتي الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى تمثل جرائم السب والقذف والتنمر في حقي».

وأضاف: «وكنت قد حذرت في وقت سابق مرتكبى هذه الجرائم من ملاحقتهم قانوناً، وبلغ عدد المتهمين في هذه الوقائع 12شخص وجارى استمرار تقديم البلاغات ضد آخرين».