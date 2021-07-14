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عيد الأضحى.. الأوقاف: 10 دقائق مدة خطبة والصلاة بالمساجد الكبرى

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عيد الأضحى.. الأوقاف: 10 دقائق مدة خطبة والصلاة بالمساجد الكبرى عيد الأضحى.. الأوقاف: 10 دقائق مدة خطبة والصلاة بالمساجد الكبرى

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قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن خطبة صلاة عيد الأضحى لن تزيد عن 10 دقائق، مع تخصيص 7 دقائق للتكبيرات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وحول استمرار غلق دورات المياه رغم انخفاض الإصابات أكد أن القرار ليس فرديا خاصا بوزارة الأوقاف فقط، بل مرتبط أيضا بالقرارات الصادرة من لجنة الأزمة المعنية بإدارة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الرسول أكد فضل العمل الصالح خلال الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة قائلا «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العمل الصالح مفهومه واسع وكل إنسان يتقرب إلى الله كيفما يشاء ويظل الصيام من أجل العبادات»، معلقا «صيام الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة سنة عن الرسول، لا نستطيع القول أنها مؤكدة، لكن روي أن النبي صامها، كما أن الرسول أكد فضل صيام يوم عرفة».

المصرى اليوم

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