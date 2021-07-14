جامعة كفر الشيخ تنظم ملتقى لخريجي كلية التربية النوعية

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نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، الأربعاء، ملتقى خريجي كلية التربية النوعية بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويهدف الملتقى إلى تنمية مهارات التسويق الإلكتروني من خلال عقد دورات وورش العمل«on line» بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الاتصالات وزيادة التواصل والتعاون بين الجامعة وخريجيها ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يضمن الطرق السليمة لإيجاد دور فاعل للخريجين في مجتمعاتهم وإبراز تجارب ناجحة لبعض خريجي الكلية في المجتمع داخليا وخارجيا.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أهمية تبادل الخبرات والتواصل مع خريجي كلية التربية النوعية وتوصيل كل جديد في مجال العلوم النوعية وعلاقتها بسوق العمل وتنمية مهارات ومعارف شباب الخريجين للتعرف على المستحدثات في مجال العلوم النوعية .