محافظ القاهرة يلتقي أعضاء برنامج التدريب الرئاسي «دفعة الشهيد منسي»

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التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، وفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسى) في ختام برنامجهم التدريبى بمحافظة القاهرة الذي امتد على مدار شهرين بدءً من 22 مايو 2021 .

وقام خلال اللقاء بتكريم المتدربين الخمسة ياسمين محمود، د. رانا عصام، مى وهدان، سلمى سمير، مهندس محمد ربيع ومنحهم درع المحافظة .

وأكد المحافظ أن البرنامج التدريبى المنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم علمياً وعملياً وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالاضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار .

وقام وفد المتدربين خلال اللقاء باستعراض ملخص تجربتهم في معايشة طرق العمل وقدموا عدة مقترحات للمساهمة في تطوير محافظة القاهرة كما قدموا الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديمهم الدعم الكامل لهم طوال فترة التدريب .

وأثنى على الجهد الذي بذله الفريق ورغبتهم في المعرفة والتطوير كما أثنى على المقترحات التي قدموها لرفع كفاءة الأداء بالمحافظة مؤكدًا أنها ستكون محل دراسة لإمكانية تنفيذها .

وأشار إلى أنه تم اتاحة جميع إمكانيات المحافظة خلال فترة التدريب وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات .

وقد عايش الوفد خلال التدريب دورة العمل بأحياء العاصمة ومديريات الخدمات والديوان العام وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما قام الوفد بزيارة أهم المشروعات بمحافظة القاهرة كشق الثعبان والفواخير ومحور الحضارات ومجرى العيون وماسبيرو ومشروعات بديل العشوائيات كالاسمرات وأهالينا ومحطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية .