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ضرورة عدم الركوب دون تذكرة.. وزارة النقل تعلق على تعدي كُمسارية قطارات على ركاب

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ضرورة عدم الركوب دون تذكرة.. وزارة النقل تعلق على تعدي كُمسارية قطارات على ركاب ضرورة عدم الركوب دون تذكرة.. وزارة النقل تعلق على تعدي كُمسارية قطارات على ركاب

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أصدرت وزارة النقل، الأربعاء، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من فيديوهات تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات وعدد من الركاب، مثل الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب منوف- طنطا، بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة، وكذلك الفيديو الخاص بحديث أحد الأشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمساري على المواطن في هذه الواقعة، بالإضافة إلى ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام.

وذكرت وزارة النقل عددا من الحقائق، هي:

1. وزارة النقل تؤكد احترامها التام لجمهور الركاب ومؤسسات الدولة والتصدي بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب، حيث أن الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

2. يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كل الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتناول مثل هذه الوقائع وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

3. تؤكد وزارة النقل أن كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة، ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد وهو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد، الذي يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

4. تؤكد وزارة النقل أن تحصيل كمسارية القطارات ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية، التي هي أموال الدولة وأموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام، وأن التعليمات التي تصدر للكمسارية وكافة موظفي السكة الحديد هو أن يكون التعامل في جميع المواقف في إطار احترام الراكب وفي إطار القانون.

5. تهيب وزارة النقل بركاب المواصلات العامة وخاصة ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها سواء بالتوجه إلى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن أو عن طريق الحجز الالكتروني أو عن طريق الموبايل أبليكيشن أو عن طريق كمسارية الأبواب وكذلك ضرورة عدم ركوب القطارات دون تذكرة لأن قيمتها تساهم في زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب.

المصرى اليوم

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