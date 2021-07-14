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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة أباتشي الأمريكية تعد واحدة من الشركات الكبرى العاملة في مجال استكشاف البترول في العالم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» إلى أن شركة أباتشي لها ما يقرب من 23 امتيازا في مصر، لافتا إلى أن حجم استثمارات الشركة بالقاهرة يشكل 21% من أعمالها بصفة عامة.

وأوضح أن حجم استثمارات البترول بمصر يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، بفضل استقرار آلية الاستثمار في القطاع، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بمصر، متوقعًا زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طرح بعض المناطق الجديدة في البحرين المتوسط والأحمر.