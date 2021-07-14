أخبار عاجلة

متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها -
على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين -
استشاري: مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر لا يحتاج إلى مكملات غذائية -
محافظ القاهرة يطالب بالبت في شكاوى المواطنين لرفع كفاءة الشوارع -
ضبط 780 كيلو أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية -
محافظ القاهرة: إنشاء منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة -
فاوتشي يحذر من تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة -
بايدن يوجه رسالة للمتخوفين من سلالة «دلتا» -
الرئيس الزامبي يقرر نشر قوات من الجيش لـ«مواجهة العنف قبل الانتخابات» -
بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أسامة كمال: 10 مليارات دولار حجم استثمارات البترول في

Print
أسامة كمال: 10 مليارات دولار حجم استثمارات البترول في مصر أسامة كمال: 10 مليارات دولار حجم استثمارات البترول في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة أباتشي الأمريكية تعد واحدة من الشركات الكبرى العاملة في مجال استكشاف البترول في العالم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» إلى أن شركة أباتشي لها ما يقرب من 23 امتيازا في ، لافتا إلى أن حجم استثمارات الشركة بالقاهرة يشكل 21% من أعمالها بصفة عامة.

وأوضح أن حجم استثمارات البترول بمصر يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، بفضل استقرار آلية الاستثمار في القطاع، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بمصر، متوقعًا زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طرح بعض المناطق الجديدة في البحرين المتوسط والأحمر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا