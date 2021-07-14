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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لشرب الماء مع تناول الألياف، لأن حجمها يزيد بشكل ملحوظ مع تناول المياه، وهذا من شانه أن يقلل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، ومع مرور الوقت ينخفض حجم الوزن.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الألياف الغذائية تقوم باصطحاب الدهون الغذائية خارج الجسم إلى حد كبير، وهذا الأمر هام خلال عيد الأضحى، في ظل تناول الكثير قدرا كبيرا من الطعام.

وتابع أن كورسات خبيرة التغذية دعاء سهيل تحتوي بالكامل عل نبتات طبيعية بنسبة 100% بدون أي إضافات، خلاف أن جودة هذه الكورسات عالية جدًا، وحاصلة على موافقة وزارة الصحة المصرية.