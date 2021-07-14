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استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، بعثة المنتخب السعودي للإسكواش المشارك في بطولة بالم هيلز المصرية العربية الدولية المفتوحة للناشئين والناشئات وستالايت رجال وسيدات 2021، والمزمع إقامتها في الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس، بمشاركة 14 دولة من مختلف بلدان العالم .

رحب وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب السعودية للإسكواش ووجه التحية والتقدير لهم وزيارة بلدهم الثاني مصر، متمنياً لهم دوام التوفيق في البطولة وأن تحقق أقصي أهداف لهم، ووعد بتذليل كافة العقبات أثناء إقامة معسكرهم المغلق استعداداً للبطولة .

وذكر الدكتور أشرف صبحي أن تلك البطولة تأتي في إطار استضافة مصر لمختلف البطولات الرياضية الدولية على مدار العام بفضل ما تتمتع به الدولة من مقومات، مؤكداً على أهمية المشروع القومي للإسكواش والذي يعد أحد أهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية، التي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية في مجال انتقاء واكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الألعاب الرياضية .

وأبدي سامر الخطيب رئيس الوفد السعودي ولاعبي المنتخب سعادتهم البالغة بإقامة معسكر المنتخب بمصر واحتضانها لهم، موجهاً كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وذكر أمير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي الموهبة لعبة الاسكواش، أن بطولة بالم هيلز المصرية العربية الدولية المفتوحة للناشئين والناشئات وستالايت رجال وسيدات 2021، والتي تقام على ملاعب نادي بالم هيلز الرياضي خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس ويسبقها المعسكر المغلق لمدة أسبوعين، تأتي لدعم السياحة الرياضية في مصر وتؤكد على قدرة مصر على استضافة بطولات عالمية وبخاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا .

وتبلغ جوائز البطولة تبلغ للمركز الأول 300 دولار أمريكي، والمركز الثاني 200 دولار أمريكي، المركز الثالث، والرابع 100 دولار، المركز الخامس للثامن 75 دولار أمريكي، على أن يتم تقسيم المشاركين في البطولة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 4 لاعبين على الأقل، وتقام بينهم المباريات بنظام الدوري من دور واحد وبذلك يكون كل لاعب قد استوفى الحد الأدنى من المباريات أثناء المجموعات.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد السعودي بتكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتبادل الدروع التذكارية .