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"البوعلي": مع "نقاء" سننعم بـ"أحساء نقية من التدخين"

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"البوعلي": مع "نقاء" سننعم بـ"أحساء نقية من التدخين" "البوعلي": مع "نقاء" سننعم بـ"أحساء نقية من التدخين"

استقبل الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس المجلس البلدي بالأحساء، المدير التنفيذي بجمعية مكافحة التدخين "نقاء"، سعد بن محمد بن عتيق، يرافقه مدير فروع جمعية نقاء بالمنطقة الشرقية، أسامة بن إبراهيم الزامل، حيث اطلع الدكتور أحمد على أبرز أعمال وأنشطة جمعية نقاء بشكل عام وفرع الأحساء بشكل خاص والخدمات العظيمة التي تقدمها للمجتمع لفئة المدخنين من حيث توفير العلاجات وفق برامج طبية متدرجة تساعد المتعاطي في الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى تقديم خدمات التوعية من أضرار وأخطار التدخين على الأفراد والمجتمع.

وفي تصريح له أعرب الدكتور أحمد البوعلي عن سعادته بالزيارة، وأشاد بالدور العظيم الذي تقدمه "نقاء"، مؤكداً أن جمعية نقاء من الجمعيات المميزة في الأحساء، والتي لها أعمال ملموسة وجهود محسوسة، واستفاد منها كثير ممن ابتلوا بالتدخين، مبيناً أنها تسعى جاهدة في زيادة نسبة الوعي المجتمعي بأضرار التدخين، وحرصها الكبير في التقليل من نسب المتعاطين في الأحساء تحديداً.

وأضاف "البوعلي" أن المجلس البلدي لن يألو جهداً في دعم هذه الجهود المباركة ومساندة الجمعية في أداء رسالتها المجتمعية، موضحاً أن "الدور الذي تقوم به "نقاء"، سواء في الأحساء أم في المملكة عامة، يستوجب علينا جميعاً الوقوف معها ودعمها، ومن هنا نشيد بكل الأوفياء من رجال أعمال ومؤسسات مانحة في الأحساء بأن يستشعروا هذه الرسالة المجتمعية، وأن يقدموا لها كل الدعم اللازم حتى ننعم جميعاً بأحساء نقية خالية من الدخان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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