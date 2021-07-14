"الموكلي": سندير خدمات المياه إلكترونيًّا في موسم الحج

★ ★ ★ ★ ★

أكد أن سقيا الحجيج شرف عظيم

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، أنها ستدير موسم حج هذا العام إلكترونيًّا من خلال إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية إلكترونيًّا في الموسم.

جاء ذلك الإعلان خلال زيارة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، للمشاعر المقدسة للتأكد من جاهزية خطة العمل.

وبيّن "الموكلي" أن الشركة ستدير موسم الحج من خلال مركز نظام المراقبة والتحكم الآلي (إسكادا) في مشعر منى، والذي يمكنها من مراقبة المنظومة التشغيلية لشبكات المياه في مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، مؤكداً أن سقيا الحجيج شرف عظيم تفخر به شركة المياه الوطنية.

وبحث "الموكلي" في زيارته التفاصيل الأخيرة في الخطة التشغيلية لموسم الحج، واطلع على التقارير الميدانية لضمان استمرار منظومة إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة مساندة لدعم الأعمال التشغيلية لإدارة الموسم في حالة الأزمات الطارئة -لا سمح الله- بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى.

وبيّن أن تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق منظومة تقنية حديثة يأتي تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مستمرة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان وبدعم مستمر من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.