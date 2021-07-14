تسريبات بيريز ..خطايا الأساطير وكواليس لم تُذكر

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بضع دقائق من تسجيل صوتي قديم منسوب لرئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز كانت كفيلة بإعادة نجوم ريال مدريد إلى الواجهة ولكن هذه المرة بعيداً عن منصات التتويج وسرد ذكريات الألقاب.

التسريبات الصوتية لبيريز شهدت هجوماً لاذعاً على إيكر كاسياس الحارس التاريخي للفريق الأبيض وراؤول جونزاليس الهداف الذي لا يُنسي بالإضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه المدرب جوزيه مورينيو بالإضافة إلى الإسباني ديل بوسكي وذلك خلال الفترة من 2006 وحتى 2012.

فلورينتينو بيريز وجه اتهامات الفشل لكل ما هو ناجح ومميز في تاريخ المارينيجي، فقفاز كاسياس كان حصناً أميناً في 19 لقب متنوع بين الدوري الإسباني (5) ودوري أبطال اوروبا (3) بالإضافة إلى كأس الملك والسوبرين المحلي والدولي وكأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال.

كاسياس يحمل كأس السوبر مع زملائه - صورة أرشيفية

صوت رئيس النادي لن يكون أقوى من 323 هدفاً سجله راؤول بالقميص الملكي ومساهماً في نحو 16 لقب ليكون واحد من أبرز قائدي ريال مدريد عبر التاريخ وأكثر من شارك في مباريات رسمية.

فيما كان مورينيو هو الرجل الشجاع الوحيد القادر على مواجهة كتيبة بيب جوارديولا وهيمنة برشلونة على كرة القدم، استخدم البرتغالي سلاحه المميز (كريستيانو رونالدو) في ضرب الخصوم وتحقيق 3 بطولات محلية والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سنوات من التراجع.

ولم يشفع مونديال 2010 ولا بطولتي اليورو 2008 و2012 لديل بوسكي حتى يعتبره بيريز ناجحاً، فالأخير يرى المدرب التاريخي لإسبانيا أحمق ولا يفهم في الجوانب الخططية لكرة القدم ولا يجيد السيطرة على غرف الملابس.

المدرب الإسباني ديل بوسكي

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» فإن التسريبات كلفة المجلة صاحب النشر نحو 6 ملايين يورو فيما توعدها فلورينتينو بيريز بالملاحقة القانونية معتبراً تلك المكالمات جزاءً من الهجوم الممنهج الذي يستهدفه خاصة بعد أزمة بطولة السوبر الأوروبي.

وأوردت الصحف الإسبانية وجهة النظر القانونية للمتخصص «إميليو كورتيس» الذي أكد أن تسجيل المكالمات لا يشكل جريمة إذا تم القيام بها من قبل شخص مشارك في المحادثة المذكورة، حتى لو تم ذلك دون موافقة الطرف الآخر.

وتأتي هذه التسريبات في ظل مرحلة غير جيدة لريال مدريد ورئيسه حيث فشل في التجديد للمدرب السابق زين الدين زيدان فضلاً عن العجز على عقد صفقات كبرى أو الحفاظ على نجم الفريق وقائده سيرجيو راموس.