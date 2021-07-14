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.. "النقض" ترفض طعن 13 شخصًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب

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مصر.. "النقض" ترفض طعن 13 شخصًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب .. "النقض" ترفض طعن 13 شخصًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب
بينهم "العليمي" و"شعث"

مصر..

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم (الأربعاء)، طعنًا مقدمًا من مجموعة تضم 13 شخصًا بينهم ناشطان بارزان على وضعهم على قائمة للإرهاب لمدة خمس سنوات.

وأوضح مصدر قضائي أن المجموعة تضم الناشط والنائب السابق بالبرلمان زياد العليمي، ورامي شعث الذي شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في ، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين؛ وفقاً لـ"رويترز".

والمجموعة محتجزة منذ 2019 في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، التي تتهم فيها السلطات المجموعة بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين؛ للتحريض على الثورة وأعمال العنف.

وأدرج أفراد المجموعة على قائمة الإرهاب في أبريل (نيسان) 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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