سوق للمواشي بالدرعية لخدمة الأهالي خلال عيد الأضحى المبارك

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يبدأ من بعد صلاة الفجر ويستمر إلى قبل صلاة المغرب يوميًّا

دشنت بلدية محافظة الدرعية إقامة سوق للمواشي للمرة الأولى في أحياء "جوهرة المملكة"، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لخدمة الأهالي والسكان خلال عيد الأضحى المبارك؛ حيث سيقام السوق في منطقة مجاورة لمبنى مسلخ المواشي بحي ظهرة العودة، ابتداءً من اليوم الأربعاء، الرابع من ذي الحجة الموافق 14 يوليو الجاري.

ويبدأ السوق من بعد صلاة الفجر ويستمر إلى قبل صلاة المغرب يومياً، لتوفير الأضاحي للأهالي والسكان في أحياء الدرعية المختلفة، انطلاقاً من حرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على الدعم المجتمعي .

وأطلقت البلدية إعلانًا للباعة والمؤسسات المعنية بالأضحيات بالتقدم والحضور كمنافذ بيع متعددة في سوق المواشي الواقع بالقرب من مسلخ الأضاحي بحي ظهرة العودة.

وتأتي الشراكة في مبادرة "سوق المواشي" ضمن عدد من المبادرات المجتمعية التي تشارك فيها هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ وذلك لمشاركة الأهالي فعاليات وبهجة عيد الأضحى المبارك، في ظل الدعم والمساندة التي تلقاها المشاريع التطويرية والاقتصادية والتنموية من قبل الأهالي في الدرعية التاريخية.