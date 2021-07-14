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ضمن خطة ترشيد الاستهلاك..وزير الري يكلف الأجهزة الفنية بمتابعة مشروع تأهيل الترع

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ضمن خطة ترشيد الاستهلاك..وزير الري يكلف الأجهزة الفنية بمتابعة مشروع تأهيل الترع ضمن خطة ترشيد الاستهلاك..وزير الري يكلف الأجهزة الفنية بمتابعة مشروع تأهيل الترع

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كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة للعمليات الجاري تنفيذها بالمشروع القومي لتأهيل الترع، ومتابعة نسب وجودة التنفيذ، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية وترشيد الاستهلاك.

يأتي ذلك بينما تفقد المهندس محمود السعدي، مستشار الوزاره لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه، عمليات التأهيل الجارى تنفيذها تحت إشراف الادارة العامة لتطوير الرى بغرب الدلتا، حيث تم المرور على أعمال تأهيل ترعة القروى وترعة الجردات، وتم التأكيد على الجهاز الفنى للأعمال بضرورة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور وتنفيذ الأسوار بارتفاع ٧٥ سم داخل الكتل السكنية.

وشدد السعدي، في تصريحات صحفية الأربعاء، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

المصرى اليوم

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