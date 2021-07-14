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العراق يكشف تفاصيل احتراق ناقلة نفط

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العراق يكشف تفاصيل احتراق ناقلة نفط العراق يكشف تفاصيل احتراق ناقلة نفط

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أوضحت شركة ناقلات النفط العراقية أن حادث الحريق الذي وقع في إحدى الساحبات البحرية كان خارج المياه الإقليمية العراقية.

وأكدت وزارة النفط العراقية، في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»: «إن الباخرة تعود إلى إحدى شركات القطاع الخاص»، مؤكدة على أنه ليس هناك علاقة لهذه الساحبة بالنشاط النفطي الحكومي أو بشركة ناقلات النفط الحكومية».

من جانبه، أكد مدير إعلام الموانئ العراقية أنمار الصافي، اليوم الأربعاء، عدم وجود معلومات أكيدة لغاية الآن بشأن الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام محلية حول احتراق باخرة عراقية ووفاة طاقمها.

المصرى اليوم

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