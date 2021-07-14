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وزارة الرياضة تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية

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وزارة الرياضة تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية وزارة الرياضة تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب المشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها السادسة لعام 2021، والتي تقوم وزارة الشباب والرياضة بمملكة البحرين بتنظيمها، في مجالات (الرسم والتشكيل – التصوير الفوتوغرافي – إنتاج الأفلام – التصميم المعماري – التصميم الجرافيكي – والإبداع العلمي).

وتهدف المسابقة إلي تنمية المهارات الشبابية وتقدير المواهب، وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين الشباب في ممكلة البحرين مع الشباب من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة تنافسية عادلة مفتوحة للشباب المبدع في مختلف المجالات.

ويشترط أن يكون المشاركين في الفئات الفئة العمرية الآتية، الأولى (14 – 17سنة)، والفئة العمرية الثانية (18 – 24 سنة)، والفئة العمرية الثالثة (25 – 35 سنة)، علماً بأن أخر موعد لتسليم المشاركات هو الأول من سبتمبر القادم.

يمكنكم التعرف على الشروط العامة ومجالات وآلية التحكيم وخطوات التسجيل للمسابقة من خلال زيارة الرابط التالى: اضغط هنـــا

المصرى اليوم

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