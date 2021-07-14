وزارة الرياضة تعلن تخصيص نسبة من مبادرة «دراجتك صحتك» لأبناء الشهداء

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه تم دراسة تخصيص أعداد مناسبة من الدراجات الهوائية لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين في إطار مبادرة «دراجتك.. صحتك»، بناءاً على التوجيهات الرئاسية.

وأضافت الوزارة أنها في انتظار موافتنا من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالأعداد المطلوبة من الراغبين من أسر الشهداء والمصابين، وذلك وفقا للمواصفات الفنية لنوع الدراجة وبما يتناسب مع الأعمار السنية التي يتم تحديدها من المستفيدين من وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى، حيث تم تخصيص كوتة لهم.

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم تسليم الدراجات للمستفيدين من محافظتى القاهرة والجيزة من المركز الأوليمبي بالمعادي وباقي المحافظات من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات التابعين لها ويتم توصيل الدراجات عن طريق شركة شحن في مديريات الشباب والرياضة بخلاف ثمن الدراجة.

أشارت الوزارة إلى أن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم سيقوم بتحمل نسبة 50% من الدراجات المدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة ويتحمل المستفيدين الـ 50 % الأخرى.