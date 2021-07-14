جاد عضواً بلجنة المبتورين التي شكلتها اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب

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قررت اللجنة البارالمبية المصرية تشكيل لجنة المبتورين تحت رئاسة الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية عضو مجلس الشيوخ ، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الخاص باللجنة.

وتتكون اللجنة من الدكتور إبراهيم أمين إبراهيم والدكتورأحمد آدم والدكتور أشرف العجيل والصحفي محمد يحيى ومحمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال وموقع تتويج نيوز برئاسة دكتورة حياة خطاب .

وسوف تتولى اللجنة تكوين منتخب مصر الأول للمبتورين لكرة القدم وتجهيز الفريق وإعداده للمشاركة في بطولة إفريقيا في تنزانيا نوفمبر المقبل وهي بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم المقامة بتركيا يونيو 2022.

ومن جانب آخر وجهت الدكتورة حياة خطاب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي يقدمه للجنة البارالمبية المصرية ومجهوده الكبير مع لاعبي مصر قبل انطلاق الدورة الأولمبية في طوكيو 2020 وتسهيل جميع العقبات لسفر البعثة ، كما أكدت على أن الرياضة المصرية قد شهدت طفرة كبيرة أثناء تواجد الدكتور أشرف صبحي متمنية التوفيق للبعثة في طوكيو وتحقيق ميداليات أولمبية.