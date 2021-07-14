جاد عضواً بلجنة المبتورين التي شكلتها اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب

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قررت اللجنة البارالمبية المصرية تشكيل لجنة المبتورين تحت رئاسة الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية عضو مجلس الشيوخ ، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الخاص باللجنة.
وتتكون اللجنة من الدكتور إبراهيم أمين إبراهيم والدكتورأحمد آدم والدكتور أشرف العجيل والصحفي محمد يحيى ومحمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال وموقع تتويج نيوز برئاسة دكتورة حياة خطاب .
وسوف تتولى اللجنة تكوين منتخب مصر الأول للمبتورين لكرة القدم وتجهيز الفريق وإعداده للمشاركة في بطولة إفريقيا في تنزانيا نوفمبر المقبل وهي بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم المقامة بتركيا يونيو 2022.
ومن جانب آخر وجهت الدكتورة حياة خطاب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي يقدمه للجنة البارالمبية المصرية ومجهوده الكبير مع لاعبي مصر قبل انطلاق الدورة الأولمبية في طوكيو 2020 وتسهيل جميع العقبات لسفر البعثة ، كما أكدت على أن الرياضة المصرية قد شهدت طفرة كبيرة أثناء تواجد الدكتور أشرف صبحي متمنية التوفيق للبعثة في طوكيو وتحقيق ميداليات أولمبية.