«لتحسين الخدمة».. تفاصيل مشاركة الشركات الخاصة في إدارة وتشغيل القطارات

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بعد ١٧٠ عامًا من تأسيس السكة الحديد الذي يوافق ١٢ يوليو ١٨٥١، أعلنت وزارة النقل دخول الشركات الخاصة في إدارة وتشغيل قطارات وخدمات السكة الحديد، بعد تعديل قانون السكة الحديد في ٢٠١٩، الذي يسمح بدخول شركات القطاع الخاص المصري والأجنبي في ادارة وتشغيل القطارات والخدمات.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» عن أنه تم تقسيم تشغيل السكة السكة الحديد إلى قطاعين وهي الوجه القبلي، حيث سيقوم عدد من الشركات ومعها مشغل أجنبي ومرشح لها شركة ألمانية، والوجه البحرى ومعها مشغل أجنبي ومرشح لها شركة إيطالية.

وأكد وزير النقل في بداية كلمته خلال فعاليات توقيع البروتوكول أنه «منذأان شرفه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبه وزاره النقل فقد وجه الرئيس بتعظيم منظومه النقل الجماعي في مصر بوسائل نقل حديثة ومتطورة وصديقه للبيئة»، مشيرًا إلى أ«جميع وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبوقير وأتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين».

وأضاف أن «مشاركة القطاع الخاص في مجال وادارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصه خاصة، وأن كل أنشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة، وقيمه التذاكر ستظل الدوله هي المحددة لها»، مؤكدًا أن «الهدف من هذه الشراكة هو».

وأوضح الوزير ان هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية، حيث أن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة، والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردة، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمه المقدمة.

وأضاف وزير النقل ان دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل انشطه السكه الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكه الحديد وقطاع اصلاح وصيانه وتجديد خطوط السكه الحديد بالاضافه إلى انشاء شركات في مجال الورش المختلفه بهيئه السكه الحديد لافتا إلى ان اهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل ( انشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – انشاء شركة للخدمات المتكاملة – انشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – انشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير ان البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لاجراء كافة الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة إلى القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات لافتا إلى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري وان نسبة العاملين المصريين لكل في هذه الشركات لاتقل عن 90 % من اجمالي حجم العاملين بالشركات

جدير بالذكر أن الشركات التي قامت بتوقيع البروتوكول مع هيئة السكة الحديد هي (شركة اوراسكوم- شركة السويدي اليكتريك – شركة سمكريت – شركة المقاولون العرب – شركة كونكورد – شركة حسن علام – شركة الغرابلي – شركة الكان – شركة تراينجل).