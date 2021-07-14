أخبار عاجلة

عون يدعو الجيش إلى الوقوف في وجه المتآمرين على أمن لبنان -
"تعارفوا" يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم -
الجيش اللبناني يُحذر بإطلاق النار تجاه أي مسلح -
رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور) -
تجنب هذه المنبهات لإنقاص وزنك في مدة أسرع -
يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر -
السعودية : عودة الدراسة حضوريًا بشرط الحصول على لقاح كورونا -
حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو) -
وزيرة التضامن: الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري من أهم أسباب عمالة الأطفال -
«إتش سي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها

Print
أمريكا تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها أمريكا تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها
القرار لا يجيز تحويل المبالغ إليها

أمريكا تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية، التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي جرى تصديرها، قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد تشديد نظام العقوبات عام 2019، وفقاً لـ"الشرق".

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإجراء لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران، وفقاً لـ"رويترز".

ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان، مليارات الدولارات المجمدة في إيران؛ بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية