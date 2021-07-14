تسمم طفل تناول سم فئران أثناء لهوه في المنزل بسوهاج

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أصيب طفل عمره عامان بحالة إعياء شديد وقيء، على إثر تناوله «سم فئران» بطريق الخطأ أثناء لهوه داخل المنزل بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، بوصول الطفل محمود. خ. ح «عامين» ويقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى المركزي مصاباً حالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة سامة، فانتقل العميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز طما.

وقررت والدته «ميادة. م. س- 36 سنة- ربة منزل»، أنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل تناول «سم فئران» بطريق الخطأ، ما أدى لإصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.