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انتهت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من إنشاء 6 ملاعب كرة قدم قانونية وخماسية، أولها ملعب مركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوه ملعب قانونى ،وملعب الرملة التابع لإدارة شباب سيدى غازي ملعب قانوني، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

كما أعلنت عن انتهاء الأعمال الإنشائية بـ 4 ملاعب كرة قدم خماسي «ملعب زهران بسيدي غازي، ملعب العلامية ببيلا، ملعب الربايعة بسيدي سالم، النصرية التابع لإدارة شباب الرياضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن مجهود رائع تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من أجل تحقيق رؤية المحافظة ووزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياه، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الفترة القادمة تشهد إزاحة الستار عن الانتهاء من تطوير ٤٠ مركز شباب، ضمن خطة إنشائية إضافية، وجارٍ الانتهاء من إنشاء ملاعب جديدة بأم القرى تابعة لإدارة شباب الرياض ،والكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا ،و ملعب ٦٢ الجدية بإدارة شباب الحامول.

وذكر أنه سيجري إنشاء مركز شباب جديد بمدينة قلين ،«مركز شباب عزيز الغربية ،وجارى الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمباني ،وأعمال التشطيبات بمركزي شباب أريمون بكفر الشيخ، ومركز شباب أبوغنيمة بسيدي سالم، وذلك بمتابعة عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ ابو النصر عزت ،مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ