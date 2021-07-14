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وكيل «صحة الغربية»: تكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة مصابي كورونا

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وكيل «صحة الغربية»: تكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة مصابي كورونا وكيل «صحة الغربية»: تكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة مصابي كورونا

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وجَّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأربعاء، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات المستجد.

شكل الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة الطب العلاجي، لجنة برئاسة الدكتور باسم رمضان والدكتور وليد الصياد وممثلين من إدارة مكافحة العدوي والجودة للمرور اليومى على مستشفي كفر الزيات العام؛ للتأكد من توافر المستلزمات وتوافر الأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ورفع كفاءة الأقسام الطبية والمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، كما تم المرور على جميع أقسام المستشفى للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتطبيق معايير الجودة.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع الفرق الطبية لكل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من اتباع كل سياسات مكافحة العدوى للفريق الطبي، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يومياً وبطريقة آمنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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