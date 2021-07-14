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سفير اليابان: نتطلع إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية علاقات التعاون مع الدول العربية (صور)

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قال السفير الياباني لدى ، نوكى ماساكى، إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مصر واليابان ممتدة وعمرها أكثر من 150 عامًا، مضيفا أن زيارة بعثة الساموراي اليابانية لمنطقة أهرامات الجيزة، عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت بمثابة نقطة الانطلاق، وبداية تعزيز التفاهم المتبادل بين الدولتين.

وأكد السفير اليابانى، خلال مشاركته باحتفالية منح القنصل الفخرى لليابان في الإسكندرية عبدالفتاح رجب وسام الشمس المشرقة، الأربعاء، أن بلاده تتطلع بشكل دائم إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية علاقات التعاون مع الدول العربية، مؤكدًا أن العلاقات «المصرية ـ اليابانية» لا تتوقف عند الحدود الرسمية أو أوجه التعاون التقليدية، ولكن تتعداها إلى روابط ثقافية وعلمية واقتصادية مشتركة.

وأعرب السفير عن امتنانه لمجهود القنصل الفخري في محافظة الإسكندرية؛ لتقديمه جهودا ملموسة للبلدين طوال سنوات عمله ساهمت في تعزيز علاقات الصداقة الثنائية وتقوية العلاقات الاقتصادية، ما تقرر منحه «وسام الشمس المشرقة» رفيع المستوى الذي يُقلده للذين حققوا إنجازات بارزة لدولتهم منذ عام 2004.

من جهته، قال «رجب» إنه عند تعيينه قنصلا فخريا في عام 2004، كان هناك دافعا قويا وهو أن التعامل مع اليابانيين محفز على النجاح، لما لديهم من صفات أمينة، موضحا: بالرغم من تغير الأوضاع العالمية خلال السنوات الأخيرة، كنت حريصًا لأن أكون ممثلاً لليابانيين في الإسكندرية، لنقل صورة حقيقية عنهم إلى السكندريين، الذين لا يعلمون الكثير عن اليابان كشعب وثقافة، وبفضل علاقاته، ساهم في نقل الثقافة اليابانية، والتوعية بها في الثغر.

حضر الاحتفال، ممثلون من السفارة اليابانية في القاهرة والقنصلية الفخرية، كما تم منح القنصل ومرافقوه دروع تذكارية تحمل رسومات فرعونية.

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المصرى اليوم

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