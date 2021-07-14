عارضة أزياء : أحاول الجمع بين الأناقة العصرية والحجاب

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قالت فاطمة العوضي، عارضة أزياء محجبات، إنها دائمًا تحب بنطالها بشكل واسع وطويل، بحيث لا يظهر من قدمها شيء، كما أنها تخرجت من الجامعة تخصص الرياضيات، وأصبحت معلمة، ولكن شغفها وولعها بالموضة حولها إلى بلوجر، وبدأت تنتطلق في عالم السوشيل ميديا والتدوين منذ ثمانية أعوام بالصدفة.

وأضافت «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الحدث اليوم»، أنها كانت تصور ملابسها وتنسيقاتها المختلفة وتنشرها على صفحتها الشخصية على انستجرام، وأن عدد متابعيها ازداد فجأة مما دفعها لترك مجال الرياضيات، فالموضة بالنسبة لها أولوية قصوى وهي دائمًا جزءًا من حياتها.

وأردفت عارضة أزياء محجبات، أنها اتجهت إلى الدعاية والإعلان باعتبارها بلوجر وعارضة أزياء محجبة، وأن الموضة بالنسبة لها هي وسيلة للتعبير عن نفسها واكتشاف ذاتها، وأنها أصبحت من أكثر عارضات الأزياء شهرة على السوشيال ميديا، كما قالت أنها تجمع بين الأناقة العصرية والحجاب، وهي دائمًا مواكبة للموضة، ولكن بحجابها وأزيائها المحتمشة.

وأوضحت أنها تُحب الماس، وارتداء الأحذية ذات الكعوب، كما أوضحت أن أول شيء يتبادر إلى ذهنها في الرجال هي الأحذية، بينما في النساء هي حقائب اليد، كما قالت أنها تحب القهوة أكثر من الشاي.