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وزير التنمية المحلية يُهنئ بعيد الأضحى: حفظكم الله لمصرنا الحبيبة

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وزير التنمية المحلية يُهنئ السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله لمصرنا الحبيبة وزير التنمية المحلية يُهنئ بعيد الأضحى: حفظكم الله لمصرنا الحبيبة

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بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال «شعراوي» في البرقية إنه «يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، متمنياً من المولي عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً على فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب العظيم».

وأضاف: «ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنشكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير عطاؤكم المتواصل وجهودكم المبذولة لتنعم مصر بالأمن والاستقرار وأن تتحقق أهدافها في التنمية والرخاء على طريق الحق والسلام.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».

المصرى اليوم

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