مصرع عاطل في مشاجرة مع 2 آخرين بسبب «بيع المخدرات» بالمنوفية

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لقي عاطل مصرعه، الأربعاء، في مشاجرة مع 2 آخرين على بيع المواد المخدرة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عاطل على يد اثنين آخرين، بسبب الخلافات بينهم لبيع المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبص على المتهمين، وبمناقشتهما تبين أن الواقعة حدثت على خلفية بيع مخدر الحشيش والخلافات بينهما، حيث اعتديا على المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في واقعة القتل، واستمعت لأقوال المتهمين، وشهود الواقعة وأمرت نيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.