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تحدثت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مجيبة عن بعض الأسئلة المتعلقة بها.

وردت «عبدالحميد»، لـ«المصري اليوم» من خلال بث مباشر، الأربعاء، على ما قاله البعض بشأن طول مدة تسديد الفائدة الخاصة بالمبادرة والتي تم تحديدها بـ30 سنة، موضحة أن الأمر يصب في مصلحة العميل، أن يسدد المبلغ على مدار 30 عاما، لأن القرض مدعوم بـ3%، في حين أن العميل يضع وديعة في البنك يتلقى فائدة بنسبة 10%، وبالتالي يعتبر يكسب العميل 9% بدون مجهود من خلال المبادرة.

وأوضحت: «لكن في النهاية الأمر يعود لرغبة العميل، فإذا لم يرغب في الالتزام بالسداد لمدة 30 سنة يمكنه تخفيض المدة إلى 25 أو 20 أو 15 سنة بحد أدنى 7 سنوات، ولكن في هذه الحالة سيكون مطالبا بدفع مقدم أكبر، أو تسديد قسط بقيمة أكبر من المحددة».

وعن إمكانية استفادة أحد العملاء بالمبادرة من خلال التقديم على وحدة سكنية في محافظة غير محل سكنه، أوضحت: «بالنسبة للإسكان الخاص بمنخفضي الدخل فهو مشروط بأن يكون العميل من سكان المحافظة أو من العاملين بها، لأن الهدف الرئيسي من المبادرة هو سكن المواطنين بالقرب من مقرات أعمالهم»، لافتة إلى أن الفئة الأعلى «متوسطي الدخل» مسموح لها التقدم في أي مكان ولكن على أن يستفيد المواطن بوحدة واحدة فقط.

وبالنسبة للمواطنين المقيمين خارج مصر، وما إذا كان من حقهم الاستفادة من المبادرة، قالت: «من حقهم ولكن الأمر سيخضع للسياسة الائتمانية لكل بنك، لأن البنك قد يرغب في تواجد العميل في مصر حتى يستطيع التعامل معه إذا تعثر في السداد».