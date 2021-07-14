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بعد تسجيل «صفر كورونا».. إعادة تشغيل مركز الجهاز الهضمي والقلب بسوهاج

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بعد تسجيل «صفر كورونا».. إعادة تشغيل مركز الجهاز الهضمي والقلب بسوهاج بعد تسجيل «صفر كورونا».. إعادة تشغيل مركز الجهاز الهضمي والقلب بسوهاج

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج،الأربعاء، إعادة تشغيل وفتح مركز الجهاز الهضمي والقلب بالمحافظة أمام المواطنين، وذلك عقب شفاء مصابي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بمبنى العزل بالمركز وخروجهم إلى منازلهم، والتراجع في أعداد المصابين حيث سجلت المحافظة «صفر» إصابة بالفيروس على مدار يومين.

وقالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج في تصريحات صحفيؤة، اليوم، إنه تم تعقيم المركز بالكامل وبصفة دورية، وحصر جميع الأجهزة وصيانتها وتعقيمها بعد الإخلاء التدريجي لمرضى فيروس «كورونا» من المركز سواء بالعناية المركزة والأقسام الداخلية، لافتة إلى فتح باب الإستقبال للجمهور بأقسام «الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والقسطرة القلبية، والعناية المركزة، وقسم داخلي قلب، وقسم داخلي جهاز هضمي، ومناظير الجهاز الهضمي».

المصرى اليوم

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