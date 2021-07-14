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علي بدرخان بعد فوزه بجائزة المعرض: كتابي يتعلق بأهم 3 محاور في صناعة الفيلم

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علي بدرخان بعد فوزه بجائزة المعرض: كتابي يتعلق بأهم 3 محاور في صناعة الفيلم علي بدرخان بعد فوزه بجائزة المعرض: كتابي يتعلق بأهم 3 محاور في صناعة الفيلم

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قال المخرج الكبير على بدرخان، بعد حصوله على جائزة أفضل كتاب في مجال السينما، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن كتابه «ثلاثية صناعة الفيلم» متخصص في مجال حِرَفيات صناعة السينما والتليفزيون، ويتناول أهم ثلاثة محاور تتعلق بصناعة الفيلم، وهي الجانب التقني والإخراجي والمونتاج، وكتابة السيناريو، والممثل وفن التمثيل.

وأعرب بدرخان عن سعادته بحصوله على الجائزة، «خاصة أن الكتاب يمثل خلاصة تجاربه العملية في الإخراج السينمائي والتليفزيوني، بالإضافة إلى خلاصة قراءاته ومعارفه التي بناها على تلك القراءات».

يذكر أن جائزة السينما تأتي بالتعاون مع أكاديمية الفنون، وحصل عليها المخرج الكبير على بدرخان عن كتابه «ثلاثية صناعة الفيلم»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور هشام السيد عنين، والدكتورة ثناء أحمد هاشم، والدكتور خالد أحمد بهجت.

المصرى اليوم

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