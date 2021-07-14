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محافظ الغربية: من حق الجميع أن يفتخر بما حققته في عهد (صور)

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأربعاء، انطلاق مسيرة شبابية من تنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة للاحتفال بمرور سبع أعوام من الإنجازات وانطلاق الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وذلك بحضور السادة النواب (عبدالمنعم شهاب، اللواء غباشي بدير، سامح حبيب) وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وأكد الدكتور رحمي أنه من حق الجميع أن يفتخر بما حققه الشعب المصري من إنجازات على مدار ٧ سنوات في الجمهورية الجديدة في ظل وجود القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كانت له الرؤية الواضحة لأن تعود إلى مكانتها المعهودة، مشيراً إلى أن احتفال اليوم يأتي ضمن احتفالات المحافظة بأعياد ثورة يونيو المجيدة التي فتحت الطريق لعهد مشرق من النجاح والإنجازات .

بدأت المسيرة ،التي شارك فيها أعضاء برلمان الطلائع والشباب والمتميزين، بالأنشطة من شارع ٣٠٦ بمنطقة الإستاد حتى مبني مديرية الشباب والرياضة، تلاها التجمع في قاعة المؤتمرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة لعرض عن إنجازات الشباب والرياضة على مدار سبع سنوات إلى جانب تكريم أسر الشهداء بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.

المصرى اليوم

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