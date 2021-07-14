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المشدد 5 سنوات لصاحبة كافتيريا بطوخ تتاجر في الحشيش

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المشدد 5 سنوات لصاحبة كافتيريا بطوخ تتاجر في الحشيش المشدد 5 سنوات لصاحبة كافتيريا بطوخ تتاجر في الحشيش

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصاحبة كافتيريا بتهمة الإتجار في المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل على ماهرو ناجي نصر هلال نصر وحضور ممثل النيابة مصطفي عبدالمنعم وأمانة سر محمد فرحات.

أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمة أحرزت مخدر الحشيش بقصد الإتجار وضبط بحوزتها كمية كبيرة في كافتيريا تملكها المتهمة بطوخ.

كانت معلومات وردت لمركز شرطةطوخ تفيد قيام «ن ز ف» 38 سنة صاحبة كافيتريا بالإتجار بالمواد المخدرة «الحشيش» وترويجة على المترددين عليها بالكافيتريا بدائرة المركز.

تم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية الحشيش وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة أمرت بحبسها وإحالتها للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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