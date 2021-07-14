أشرف العشماوي: سعيد بفوز روايتي الأحداث بجائزة معرض الكتاب

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أعرب الكاتب أشرف العشماوي، عن سعادته بفوز روايته الجديدة «صالة أورفانيلي» الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، بجائزة أفضل رواية عربية ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ووجّه العشماوي، التحية والشكر لوزارة الثقافة واللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ولكل من هنأه بالفوز بالجائزة، منوها بأهمية إقامة معرض الكتاب في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة الكورونا.

وكتب العشماوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «فرحان بفوز روايتي الأحدث “صالة أورفانيللي” بجائزة أفضل رواية عربية من وزارة الثقافة المصرية ومبسوط بكل المباركات الجميلة منكم ..ألف مليون شكر».