أخبار عاجلة

عون يدعو الجيش إلى الوقوف في وجه المتآمرين على أمن لبنان -
"تعارفوا" يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم -
الجيش اللبناني يُحذر بإطلاق النار تجاه أي مسلح -
رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور) -
تجنب هذه المنبهات لإنقاص وزنك في مدة أسرع -
يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر -
السعودية : عودة الدراسة حضوريًا بشرط الحصول على لقاح كورونا -
حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو) -
وزيرة التضامن: الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري من أهم أسباب عمالة الأطفال -
«إتش سي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أشرف العشماوي: سعيد بفوز روايتي الأحداث بجائزة معرض الكتاب

Print
أشرف العشماوي: سعيد بفوز روايتي الأحداث بجائزة معرض الكتاب أشرف العشماوي: سعيد بفوز روايتي الأحداث بجائزة معرض الكتاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الكاتب أشرف العشماوي، عن سعادته بفوز روايته الجديدة «صالة أورفانيلي» الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، بجائزة أفضل رواية عربية ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، بمركز للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ووجّه العشماوي، التحية والشكر لوزارة الثقافة واللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ولكل من هنأه بالفوز بالجائزة، منوها بأهمية إقامة معرض الكتاب في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة الكورونا.

وكتب العشماوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «فرحان بفوز روايتي الأحدث “صالة أورفانيللي” بجائزة أفضل رواية عربية من وزارة الثقافة المصرية ومبسوط بكل المباركات الجميلة منكم ..ألف مليون شكر».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا