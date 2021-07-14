رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية يزور جناحي الدفاع والداخلية بمعرض الكتاب

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زار الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، ورئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء.

واستقبل الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور العميري وحرمه، برفقة اللواء أركان حرب محمد جمال الأنصاري، ومجموعة من الضيوف ومسؤولي معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقام الضيف، بجولة تفقدية لمعرض الكتاب، زار خلالها جناح وزارتي الدفاع المصرية ووزارة الداخلية، وتم تقديم الهدايا التذكارية وإصدارات الجناح.

كما تفقد العميري أجنحة الهيئات ودور النشر المشاركة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الدكتور يوسف العميري، حرصه على زيارة معرص القاهرة الدولي للكتاب، لما يمثله من حدث ثقافي دولي، وأهمية كبيرة في المنطقة العربية، مشيدًا بالتنظيم الخاص بمعرض الكتاب، وتقسيم القاعات، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب الدكتور العميري، عن سعادته بمستوى عرض المؤسسات الرسمية والوطنية، ودور النشر المصرية والعربية، مشيدًا بالجناح الخاص بوزارة الدفاع، وما يمثله من دور هام وتوعوي لجمهور معرض الكتاب.